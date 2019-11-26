Voleybol'da milli heyecan yarın başlıyor

Balıkesir Kurtdereli Spor salonu, CEV U17 Balkan Şampiyonası Ön Eleme Turu maçlarına ev sahipliği yapacak.
Türkiye Voleybol Federasyonu ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonunu birlikte gerçekleştirdiği CEV U17 Kızlar Avrupa Şampiyonası Balkan 1. Ön Eleme Turu maçları yarın başlıyor. Türkiye ile birlikte Romanya, Bulgaristan, Yunanistan ve Sırbistan'ın yer alacağı ön eleme turu maçları 26-30 Kasım günleri arasında Kurtdereli Spor Salonu'nda yapılacak. Şampiyon olan takım Avrupa Şampiyonası'na direkt gitme hakkı kazanacak.
Karşılaşmaların programı şöyle:
26 Kasım Salı
16.09 Bulgaristan - Romanya
18.30 Türkiye - Yunanistan
Sırbistan (bay)
27 Kasım Çarşamba
16.00 Yunanistan - Sırbistan
18.30 Türkiye - Bulgaristan
Romanya (bay)
28 Kasım Perşembe
16.00 Sırbistan - Romanya
18.30 Bulgaristan - Romanya
Türkiye (bay)
29 Kasım Cuma
16.00 Sırbistan - Bulgaristan
18.30 Romanya - Türkiye
Yunanistan (bay)
30 Kasım Cumartesi
15.00 Romanya - Yunanistan
17.30 Türkiye - Sırbistan
Bulgaristan (bay)