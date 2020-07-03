İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vukovic'ten Balıkesirspor'a eleştiri

TFF 1.

Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un kalesini koruyan Hırvat kaleci Andrija Vukovic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kulübünü eleştirdi. Vukovic, “Balıkesirspor'un Yusuf Hoca'ya ve ekibine yaptıklarından utanıyorum” dedi.


Lig'in 31. haftasında Balıkesirspor, Fatih Karagümrük'e 5-0 mağlup oldu. Bugün yaşanan gelişmede daha önce istifa eden ancak kararından vazgeçirilen Teknik Direktör Yusuf Şimşek, bugün Başkan Kadir Dağlı'nın kararıyla görevinden alındı.


Yaşanan gelişmeler üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Andrija Vukovic, “Dün oynanan maçtan dolayı utanıyorum. Fakat kulübüm Balıkesirspor'un Yusuf hocaya ve ekibine yaptıklarından daha çok utanıyorum. Yusuf hoca, Türk futbolu için çok şey yapmış bir insan ve bu yapılanları kesinlikle hak etmiyor. Hiçbir şeyden dolayı suçlu değil. Ben her zaman sizin yanınızdayım iyi insanlar. Sizi seviyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.