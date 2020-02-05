Yaban hayvanları için dağlara yem bıraktılar

Balıkesir'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Kazdağları'nda yemleme faaliyeti gerçekleştirildi.

Edremit'te Balıkesir Kazdağları Milli Parklar Şefliği tarafından yoğun ve şiddetli geçen kış mevsimi nedeniyle Kazdağları'nın 1470 rakımda yaklaşık 1.5 metre kar kalınlığının bulunduğu dağlık araziye yaban hayvanları için yem bırakıldı. Balıkesir Kazdağları Milli Parklar Şefliği tarafından bugüne kadar yaban hayvanların doğal yaşam ortamlarına yaklaşık 1 ton civarında kırık buğday, mısır. palet yem, yonca, saman gibi muhtelif yem doğaya bırakıldı.