Yabancı dil eğitim çalıştayı Balıkesir'de yapıldı

Yabancı Dil Eğitiminde Öğretmen Nitelik ve Yeterliliklerin Arttırılması kapsamında ortaokullarda görev yapan İngilizce öğretmenlerine yönelik olarak Balıkesir Üniversitesi, Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile “Yabancı Dil Eğitim Çalıştayı'' düzenlendi.

Balıkesir'de gerçekleştirilen Yabancı dil çalıştayında İngilizce öğretmenlerine, Balıkesir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Dilek İnan, Balıkesir Üniversitesi Dr. Öğrt. Üyesi Fatih Yavuz, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğrt. Üyesi Heidi Saleska, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrt. Üyesi Jennifer Lacano tarafından; “Media Literacy: İngilizce derslerinde 5 adımda medya okuryazarlığı ve öğrencilerin eleştirel ve olumlu düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik sınıf içi etkinlikler” ; “Building Your Techers' Toolbox: İngilizce öğretiminde yeni yöntem ve teknikler ile sınıf içi etkinlik geliştirme ve yansıtma modeli kullanarak mesleki gelişim” ; “How to Cook a Lesson? İngilizce dersi için Örnek bir ders hazırlığı modeli” ; “Teacher Resources on the American English Website: American English web sayfasındaki İngilizce öğretmenleri için kaynaklar, online eğitim programları tanıtılmıştır” başlıklı konularda eğitimler verildi.

Yıldız, “Bugün çok kıymetli bir adım attık”

"Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonundaki hedefler doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz bu tür çalıştaylarla eğitimde çok daha güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum." diyerek sözlerine başlayan , İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız: “2023 Eğitim Vizyonu kapsamında Yabancı Dil Eğitiminde 3 hedef belirlenmiştir: Birincisi ülke genelinde yabancı dil eğitiminin seviye ve okul türlerine göre uyarlanması. İkinci olarak, yeni kaynaklar ile öğrencilerin İngilizce konuşulan dünyayı deneyimlemesinin sağlanması. Üçüncüsü ise; yabancı dil eğitiminde öğretmen nitelik ve yeterliliklerinin yükseltilmesidir. Bugün yapılan Yabancı Dil Eğitimi Çalıştayı ile bu hedefler doğrultusunda çok kıymetli adımlar attığımıza inanıyorum. Değerli sunumları ile çalıştayımıza katkıda bulunan Balıkesir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Dilek İnan Hocamın şahsında emeği geçen tüm akademisyenlerimize, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcımız Hüseyin Aşık'a, Temel Eğitim Hizmetleri Birimimizin değerli çalışanlarına, katılım sağlayan siz değerli İngilizce öğretmenlerimize teşekkürü bir borç biliyorum” dedi.

Yabancı Dil Eğitim Çalıştayı, eğitimcilere ve katılım sağlayan öğretmenlere katılım belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.