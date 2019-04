Yabancı öğrencilerden Vali Yazıcı'ya ziyaret

Balıkesir'de eğitim gören yabancı öğrenciler Vali Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret ettiler. Vali Yazıcı, "Sizler Türkiye'nin kültür elçileri olacaksınız" dedi.

Balıkesir'de eğitim gören yabancı öğrenciler, Balıkesir Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Abdullah Sağay ve beraberindeki öğrenciler Vali Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Dernek Başkanı Abdullah Sağay, dernek hakkında bilgi vererek, amaçlarının üniversitede okuyan yabancı uyruklu öğrenciler ile kaynaşmak, dayanışmak, kültürler arası diyalogu artırmak ve ileri ki aşamada bu öğrencilerin birer Türk elçisi olmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Vali Ersin Yazıcı ise, öğrencilerin ziyaretinden mutluluk duyduğunu belirterek, öğrencilerin daha rahat ve iyi koşullarda eğitim öğretimlerine devam etmeleri konusunda her zaman onların yanlarında olduğunu dile getirdi. Üniversitelerin sanılanın aksine sadece meslek edindirme kurumları olmadığını ifade eden Vali Ersin Yazıcı, "Üniversite evrensel niteliğini topluma sunmak zorundadır. Bunu da ancak sizlerle, her ülkeden insanların olduğu her ülkeden öğrencilerin olduğu bir üniversiteyle sağlamak mümkün olacaktır" dedi.

Üniversite eğitimi için Balıkesir'i seçmiş olmalarından dolayı çok memnun olduklarını söyleyen Vali Yazıcı, "Sizlere iyi bir ev sahipliği yapmanın gayreti içindeyiz ve olacağız. Umarım sizler de derslerinizde başarılı olursunuz. Balıkesir Valiliği olarak, öğrencilerimizin yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Sizler Türkiye için, aileleriniz için, ülkeleriniz için çok kıymetlisiniz. Burada bulunduğunuz süre içinde Balıkesir'de eğitim gördüğünüz her aşamada iyi bir donanımla, bilgi edinmeyle, tecrübe paylaşımıyla yetkin bir kişi haline gelerek aldığınız diplomalarla ülkenize döndüğünüzde çok büyük başarılara imza atacağınıza yürekten inanıyorum. Döndüğünüzde ülkenizde eğitimde, siyasette, sanatta, her alanda başarıların altında sizin imzanızın olması hem ailenizi hem ülkenizi hem de Türkiye Cumhuriyetini gururlandıracaktır" dedi.

Yabancı öğrencilerin sadece mesleki gelişimlerini değil geniş bir coğrafyanın kültür birikimini tanımalarını da önemsediklerini ifade eden Vali Yazıcı, "Sizler bizlerin gönüllü kültür elçileri olacaksınız. Uluslararası geçerliliği bulunan bir diplomaya sahip olacak misafir öğrencilerle Balıkesir'in kültürel zenginliğini de paylaşmak istiyoruz. Burada kendi ülkelerinin kültür elçisi olan öğrencilerin, eğitimlerini tamamladıklarında ülkelerinde birer Balıkesir elçisi olacaklarını umut ediyoruz. Bu umudun gerçeğe dönüşmesi için de bizlere önemli görevler düştüğünün de bilincindeyiz. Ülkelerinde şehrimizin güzelliklerini tanıtacak kültür elçilerimizi ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Her birinizi kültürel diplomasinin elçileri olarak görüyorum. Sizler bu ülkede eğitiminizi alıp dostluklarınızı geliştirerek geleceğe adım atacak kardeşlerimizsiniz" dedi.