Sındırgı Yağcıbedir Halı Kültür ve Sanat Günleri kapsamında ünlü sanatçı İlyas Yalçıntaş, Yağcıbedir halısı üstünde konser verdi

3 bin yıllık kültür mirası, ilmek ilmek hasretlerin dokunduğu ve Yörük kızın hayalinde uçan halı olarak nitelendirilen Yağcıbedir halılarını ve Sındırgı'nın kültürünü Dünya'ya tanıtmak adına 21. Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Halı Kültür ve Sanat Günleri gerçekleşti. festivalde 10 binlerce vatandaş Cumhuriyet Meydanında İlyas Yalçıntaş'ın şarkılarıyla doyasıya eğlendi. İlyas Yalçıntaş uçan halı olarak nitelendirilen dünyanın en büyük Yağcıbedir halısı üzerinde sevilen şarkılarını seslendirdi. İncir şarkısıyla ünlenen Yalçıntaş'a gecenin sonunda Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş ve İlçe Kaymakamı Zafer Oktay tarafından Sındırgı'nın İncir kolonyası ve Yağcıbedir halısı hediye edildi.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş yaptığı konuşmada, “Kültürümüzü kendi evimizde dünyaya tanıttığımız beş günlük festival sürecimiz muhteşem bir konserle bitiyor. İlçemizde beş günde 300 binden fazla vatandaşımızı ağırladık. İlyas Yalçıntaş ve ekibine bu güzel konserden dolayı teşekkür ediyorum. Sındırgılılara ve dışarıdan gelerek şu meydanları dolduran vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Özel insanları özel işlerle anmak lazım. Bu yüzden incir kolonyamızı ve uçan halımız Yağcıbedir'i kendilerine takdim ediyorum. Burası yerel, doğal ve hikayesi olan bir şehir” dedi.

Yalçıntaş sahnede yaptığı konuşmasında, “İncir şarkısının buralara kadar geleceğini tahmin etmiyordum. Gerçekten şaşırdım. Teşekkür ederim. Gerçekten güzel bir konser oldu. Genelde insanlar konserin yarısında ayrılır. Ama Sındırgı'da kalabalık hiç dağılmadı. Teşekkürler Sındırgı, teşekkürler Balıkesir. Çevre il ve ilçelerden de gelenler var. Herkese teşekkür ediyorum“ şeklinde konuştu. Yalçıntaş'ın, “Bu halı İstanbul'a kadar uçar mı?“ sözleri ise seyirciyi kahkahaya boğdu.