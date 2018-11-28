İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yağış hayatı olumsuz etkiliyor

Balıkesir’in Edremit Körfezinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

Balıkesir'in Edremit Körfezinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor.


Balıkesir'in Edremit körfezinde etkili olan sağanak yağış özellikle Edremit ilçesi ve Kazdağlarında etkili oluyor. Sabah saatlerinden itibaren Edremit ilçe merkezine 38.4 kilogram, Altınoluk Mahallesine 52.7 kilogram ve Kazdağlarına 112,6 kilogram yağış düştü.


Zaman zaman şiddetini artıran yağış nedeniyle Edremit'te vatandaşlar zor anlar yaşadılar. Yollar şiddetli yağış nedeniyle küçük derelere dönüştü. Araç ve yaya trafiği olumsuz etkilendi. Yağışın gece saatlerine kadar bölgede etkili olması bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.