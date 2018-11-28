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Yağış ve fırtına ev yıktı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde iki gündür etkili olan yağış ve fırtına sebebiyle 200 yıllık tarihi bina çöktü.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki gündür etkili olan yağış ve fırtına sebebiyle 200 yıllık tarihi bina çöktü.


Edinilen bilgiye göre, Altınoluk Mahallesi'ndeki 200 yıllık taş ve kerpiç bina yağışın etkisiyle çöktü. Binanın yola bakan yüzeyinde çöken duvar yüzünden sokak kapandı. Çökme sırasında kimsenin sokaktan geçmemesi muhtemel bir faciayı önledi. Vatandaşlar, binanın yağış ve fırtınanın etkisiyle büyük bir gürültü ile çöktüğünü ifade etti. Çöken binanın koruma altında bir yapı olduğu ve gerekli tespit çalışmalarının ardından molozların kaldırılacağı öğrenildi.

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