Yağış ve lodos bölgede etkili oldu

Balıkesir'in Edremit ilçesi'nde etkili olan sağanak yağış ve lodos rüzgarı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış ve lodos sebebiyle iskeleye bağlı olan bir tekne batarken, sahilleri dev dalgalar dövdü.

Sabah saatlerinde bölgede etkisini göstermeye başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Ayvalık, Burhaniye, Gömeç, Havran ve Edremit ilçelerinde etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Edremit'in ikizçay Mahallesinde fırtınadan korunmak için dere içinde bağlanan bir fiber tekne aşarı yağış ve lodos yüzünden su alarak battı. Akçay sahilinde ise lodos sebebiyle oluşan dev dalgalar sahili adeta dövdü.