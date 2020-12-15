Yağışlar ile birlikte Kazdağları'nda kuruyan dereler tekrar su ile kavuştu, barajlara su tutmaya başladı

Kazdağları'nda 4 gündür etkili olarak devam eden yağışlı hava uzun zamandır kuraklık ile karşı karşıya kalan bölgede derelerin tekrar akmasına, barajları ise su tutmaya başlaması sevindirdi.

Sonbahar mevsimi son kırk yılın en kurak mevsimi olarak kayıtlara geçerken 4 günden bu yana devam eden yağışlar özellikle Balıkesir ve Çanakkale bölgelerinde sevinç ile karşılandı. Yaklaşık bir aydır bin pınarlı dağ olarak adlandırılan Kazdağları'nda kuruyan dereler ve şelaleler tekrar su ile buluştu. Kazdağları bölgesinde tarımsal sulamada kullanılan ve dip seviyesine kadar düşen barajlar ise tekrar su tutmaya başladı. Yağışların özellikle Kazdağları Milli Parkı bölgesinde yoğunlaştığı gözlendi. Yağışların önümüzdeki 2 gün daha aralıklar ile devam etmesi beklenirken bölge halkı yaz aylarında tekrar kuraklığın yaşanmaması için kar yağışının şart olduğunu ifade ettiler.