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Yağmur sebebiyle okulun istinat duvarı çöktü

Balıkesir’in Edremit ilçesinde iki günden beri fasılalarla devam eden yağmurun etkisiyle bir okulun istinat duvarı çöktü.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki günden beri fasılalarla devam eden yağmurun etkisiyle bir okulun istinat duvarı çöktü.


Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'inde Şehit Kadir Altınöz Ortaokulu'nun bahçesinde bulunan istinat duvarı bölgede etkili olan yağış sebebiyle büyük bir gürültü ile çöktü. Çökme esnasında okulda çocukların ve görevlilerin olmaması muhtemel bir faciayı önledi. Duvarı yapan firma yetkilileri olay yerine gelerek enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.

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