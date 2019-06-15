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Yağmur sularını temizlerken elektrik akımına kapıldı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde ucu açık bırakılan sokak aydınlatma lambasından elektrik akımına kapılan bir kişi yoğun bakımda ölüm kalım mücadelesi veriyor.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde ucu açık bırakılan sokak aydınlatma lambasından elektrik akımına kapılan bir kişi yoğun bakımda ölüm kalım mücadelesi veriyor.


Edinilen bilgiye göre, Maşatlık mevkiinde Ali Haydar Sarı Parkı girişinde bulunan tafelerden birinin işletmesini alan Niyazi Algiç, işyerinde tadilat yapıyordu. Bu arada sabaha karşı yağan yağmurdan biriken yağmur sularını süpüren Niyazi Algıç birden elektrik akımına kapıldı. Olay yerine çağırılan 112 ekibi yaralıyı hemen Bandırma Devlet Hastanesine kaldırdı. Duran kalbi çalıştırılan genç yoğun bakımda hayata tutunma mücadelesi veriyor. Emniyet yetkililerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

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