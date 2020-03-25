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Yakılan ateş evin çatısını yaktı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde evin yanında yakılan ateş tek katlı ahşap evi yaktı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde evin yanında yakılan ateş tek katlı ahşap evi yaktı.


Edinilen bilgiye göre, ola Kızılkeçili Mahallesi'nde meydana geldi. Zeytinlik alanda bulunan Celal İ.'ye ait evin çatısı yakılan ateş sonrası alev aldı. Edremit İtfaiye Amirliği ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın, zeytinlik alana sıçramadan söndürüldü. Yangında, ev kullanılamaz hale gelirken çatısı yandı. Olayla ilgili jandarmanın araştırması sürüyor.

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