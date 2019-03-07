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Yalancı bahara aldanan ağaçlar çiçek açtı

Balıkesir’in Edincik Mahalle’sinde mevsim normallerin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle erik ve badem ağaçları çiçek açtı.

Balıkesir'in Edincik Mahalle'sinde mevsim normallerin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle erik ve badem ağaçları çiçek açtı.


Yurdun pek çok bölgesinde sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi sebebiyle ağaçlar erken çiçek açtı. Bandırma ilçesine bağlı Edincik Mahallesinde, Mevsim normalleri üzerinde seyir eden hava sıcaklığı dolayısıyla yurdun pek çok bölgesinde ağaçlar erken çiçek açtı. Erken açan çiçekler bu senenin bereketli olmasını müjdeleyebileceği gibi olası hava sıcaklığının eski değerlerde seyir etmesinden dolayı olumsuz sonuçlara neden olacağı kaydedildi.

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