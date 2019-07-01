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Yanan çocuklar ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde sıcak su nedeniyle yanan iki çocuk tedavi ettirilmek üzere Sağlık Bakanlığına bağlı uçak ambulansla Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemotoloji ve Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sıcak su nedeniyle yanan iki çocuk tedavi ettirilmek üzere Sağlık Bakanlığına bağlı uçak ambulansla Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemotoloji ve Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.


Sındırgı ilçesinde sıcak su nedeniyle vücudunda yanıklar oluşan 1 ve 3 yaşlarındaki iki çocuk hasta Atatürk Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Yapılan ilk müdahalelerin ardından ileri tetkik ve tedavilerinin hızlı bir şekilde sağlanması için Atatürk Şehir Hastanesi tarafından İl Sağlık Müdürlüğü 112 Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi'ne sevk talebinde bulunuldu. 112 Komuta Kontrol Merkezi çalışanlarının üstün gayreti sonucu tedavilerin sürdürülmesi için Sağlık Bakanlığına bağlı uçak ambulansla 2 çocuğun Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemotoloji ve Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesine sevki sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildi.

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