Yanan ev kullanılmaz hale geldi

Balıkesir'in Gönen Yörükkeçidere kırsal mahallesinde iki katlı müstakil evde çıkan yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gönen Yörükkeçidere kırsal mahallesinde gece 03.45 saatlerinde sıva üstü prizin kısa devre yapması sonucunda Yılmaz Gülmez'e ait iki katlı müstakil evde yangın çıktı. Gönen itfaiye ekiplerinin kısa sürede olay yerine gelmesiyle yangına müdahale edildi. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürülüp kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları tamamlandı. Olayda yaralanan olmazken ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.