İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yanan otobüste hayatını kaybeden İlhan Adalı son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir’de herkesin gözleri önünde alev alev yanan otobüsün içerisinde can veren İlhan Adalı, Edremit ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Balıkesir'de herkesin gözleri önünde alev alev yanan otobüsün içerisinde can veren İlhan Adalı, Edremit ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.


Balıkesir-Edremit kara yolunun Gökçeyazı mevkiinde 06 LK 794 plakalı yolcu otobüsünde kahve makinesinden çıktığı iddia edilen yangında hayatını kaybeden 5 yolcuda birisi olan İlhan Adalı, Edremit Şentürkler Camii'nde bugün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Adalı'nın ailesi ve sevenleri katıldı. İlhan Adalı Yeni Edremit Mezarlığı'na defnedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.