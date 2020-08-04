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Yangın için polis ve vatandaşlar kovalarla seferber oldu

Balıkesir’in Aygören Mahallesi’nde bulunan çamlıkta bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Balıkesir'in Aygören Mahallesi'nde bulunan çamlıkta bilinmeyen sebeple yangın çıktı. İtfaiyeye vatandaşlar ve polisler de kovalar ve küreklerle yardım etti.


Çamlık mevkiinde yangın çıktı. Vatandaşlar ve polisler, itfaiyeye su taşıyarak yardımcı oldu. Ekipler rüzgar sebebiyle yangına müdahalede zorlanırken, vatandaşlar ve polisler de yangına müdahale etmek için kova kova su taşıyıp, kürek ve ağaç dallarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Aşırı rüzgar sebebiyle kısa sürede büyüyen yangına 5 arozözün yanında çok sayıda itfaiye eri müdahale etti. Rüzgar ve arazi şartlarının uygun olmaması yangına müdahaleyi güçleştirdi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların da müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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