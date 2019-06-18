Yangın merdiveninde mahsur kalan kargayı itfaiye kurtardı

Olay, Bahçelievler Mahallesi Enver Güreli Caddesi Esatoğulları Apartmanın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde, apartmanın yangın merdiveninin kapalı bölümüne giren karga çıkamadı. Vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Burhaniye İtfaiye Amirliği ekipleri kargayı girdiği yerden çıkardı. Yapılan incelemede yaralı olmadığı belirlenen karga doğal ortama salındı. Karganın kurtarılmasına sevinen vatandaşlar, itfaiye ekibine teşekkür etti.