Yangına Dayanıklı Ormanlar Kurma Projesi hayata geçiyor

Bandırma Orman İşletme Müdürü ve Orman Yüksek Mühendisi Faruk Tuna Yüksek, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan (YARDOP) Yangına Dayanıklı Ormanlar Kurma Projesi'ni, Erdek Yarımadası'nda 2 bin hektar sahada bu sene hayata geçirdiklerine dikkat çekerek ayrıca Kapıdağ da eko turizm hakkında bilgi verdi.

Bandırma Orman İşletme Müdürü ve Orman Yüksek Mühendisi Faruk Tuna Yüksek, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan Yangına Dayanıklı Ormanlar Kurma Projesi'ni, Erdek Yarımadası'nda yangınlara hemen müdahale etmek için bu sene projeyi hayata geçirdiklerini aktardı. Yerleşim alanlarını ve ormanları ayıran tesisler inşa edeceklerine dikkat çeken Faruk Tuna Yüksek, "Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 5 ilçemiz var. Bunlardan bir tanesi Erdek. Erdek'in Kapıdağ Yarımadası'ndaki alanının içini kapsayan birçok bitki topluluğunu, ağaç topluluğunu ve bitki florasının yoğun olduğu ender ekosistemlerden bir tanesidir. Bunların içerisinde Kirazlı Manastırı, gölet, doğa yürüyüş alanlarımız mevcuttur. Buranın ciddi anlamda turizm potansiyeli var. Bu yılki planla Kapıdağ Yarımadası'nda eko Turizm rotası belirledik. Kapıdağ Yarımadası bölgesi eko turizm açısından güzelleştiriliyor. Orman Genel Müdürlüğümüz bünyesinde Balıkesir Orman Müdürlüğü tarafından girişe bilgilendirme ve yönlendirme, yol güzergâhına 1 ana dinlenme 3 ara dinlenme 3 yağmur barınağı, seyir terası, yönlendirme tabelaları, yürüyüş yolları ve bisiklet yolları için yönlendirmeler şeklinde bir düzenleme yapılıyor. Amacımız vatandaşlarımız buralarda kolaylıkla yürüyüşlerini yapsınlar. Doğa ile buluşması, bisikletleriyle ormanda turlar atması gibi birçok aktiviteleri yapsınlar" dedi.

Müdür Yüksek sözlerini şöyle sürdürdü: "Vatandaşlarımız bu alanlarda pikniklerini yapıp, aileleriyle güzel vakit geçirmesi sağlanacaktır. Buralara gelirken piknik malzemeleri ile geliyorlar fakat yanlarında getirdikleri çöpleri doğada bırakıp gidiyorlar. Millet olarak şu alışkanlığımızın olması lazım. Getirdiğimiz malzemeleri basit çöp poşeti yardımıyla toparlayıp aynı şekilde en yakın çöp kovlarına atmak gerekiyor. Her ne kadar ilgili belediyeler hizmet verse bile yoğunluklarından dolayı çöp kovaları doluyor ve geceleri de vahşi hayvanlar o çöpleri dağıtabiliyor. Yanlarında getirdikleri çöpleri çöp poşeti ile şehir merkezlerindeki çöp kovalarına atmaları gerekiyor bu tip davranışlar yaygın olması lazım”

Yüksel “Yangına Dayanıklı Ormanlar Kurma Projesi'ni hayata geçiriyoruz”

Bandırma Orman İşletme Müdürü ve Orman Yüksek Mühendisi Faruk Tuna Yüksek, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan Yangına Dayanıklı Ormanlar Kurma Projesi'ni, Erdek Yarımadası'nda yangınlara hemen müdahale etmek için bu sene projeyi hayata geçirdiklerini aktardı. Yerleşim alanlarını ve ormanları ayıran tesisler inşa edeceklerine dikkat çeken Müdür Tuna Yüksek, “Orman ve yerleşim alanlarını ayıran tesisler inşa edeceğiz. Amacımız, çıkabilecek yangınları asgari alanlarda tutarak daha büyük alanlara ulaşmasını engellemek ve daha az zararla atlatılmasını sağlamak. Bu nedenle 2 bin hektarlık yangın projesi hazırladık.” diye konuştu.

Yüksel “Yangında 2.5 ton su atabilen yangın helikopterimiz hazırda bekliyor”

Projeyi Erdek Yarımadası'nda gerçekleştirdiklerini ifade eden Müdür Faruk Yüksek, “Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü ağırlıklı olarak yapraklı türlerin olduğu bir işletme müdürlüğümüzdür. Özellikle Susurluk ve Erdek tarafında yangına hassas olan bölgelerimiz var. Bölgelerimizde 7/24 hazır ilk müdahale araçlarımız var. Yangınların çıkabileceği Narlı, İlhanlı, Ormanlı ve Turanlar mıntıkasını seçtik. Bu bölgelerde yıllar öncesi maki formatında bodur ağaçlar mevcuttu. Bu alanlarda fıstık çamı, kızılçam ağaçları gibi hassas ağaç türleri, arazi yapısı bozuk olduğundan dolayı yangın çıkmasına elverişli. Çıkabilecek yangınları en küçük alanlarda tutabilecek tesisleri oluşturup yangınlara müdahalemizi hızlandırmak istiyoruz. Yangınlarda asgari alanlarda tutarak, yangını büyük alanlara ulaşmasını engellemektir. Bu sene Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından Erdek Mağara Tepeye konuşlandırılmış MI-8 2.5 ton su atabilen yangın helikopterimiz hazırda bekliyor. 1 Haziran- Ekim sonuna kadar bizim hizmetimizde olacaktır." dedi.