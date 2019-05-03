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Yangında binlerce civciv telef oldu

Erdek ilçesinde tavuk çiftliğinde çıkan yangında yaklaşık bin civarında civciv dumandan boğularak telef oldu.


Edinilen bilgiye göre, Erdek Tatlısu Mahallesi Hakimin Koyu mevkiinde İlhan Kocayeli'ye ait tavukhanede dün akşam yangın çıktı. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangına ilk müdahale çevrede bulunan vatandaşlarca yapıldı. Yangını kontrol altına almakta zorlanan vatandaşlar itfaiyeye yangın ihbarında bulundu. Kısa sürede olay yerine ulaşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Erdek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, tavuk ve piliçlerin bulunduğu kümese girerek gerekli soğutma ve havalandırma çalışmaları başlattı. Tavukhanede bulunan 4 bin canlı hayvandan bin civarında civcivin dumandan etkilendiği ve telef olduğu öğrenildi. Yangınla alakalı tahtikat devam ediyor.

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