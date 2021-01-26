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Yangında büfe kül oldu

Balıkesir’deki bir büfe, elektrik kontağının kısa devre yapması sonucu küle döndü.

Balıkesir'deki bir büfe, elektrik kontağının kısa devre yapması sonucu küle döndü.


Balıkesir'in Erdek İlçesi kırsal Hamamlı Mahallesinde büfeden duman çıktığını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı Erdek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. C.A.'ya ait büfeden yükselen alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, işyeri kullanılamaz hale geldi.


Yangınla ilgili tahkikat devam ediyor.

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