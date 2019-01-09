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Yangında motosiklet ve gübre makinası yandı

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde soba kovasından çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde soba kovasından çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Yangında motosiklet, ilaçlama pompası ve gübre makinası kullanılamaz hale geldi.


Edinilin bilgiye göre Beyköy'de soba kovasındaki külleri boşaltan Ayşe Filiz bir süre sonra alevleri fark ederek itfaiyeyi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevler evi sarmadan yangına müdahale etti. Yangında müştemilatta bulunan motosiklet, ilaçlama pompası ve gübre makinası kullanılamaz hale geldi.

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