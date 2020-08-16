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Yangını söndürmeye çalışan kişi dumandan etkilendi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yangını söndürmeye çalışan bir kişi, dumandan etkilendi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yangını söndürmeye çalışan bir kişi, dumandan etkilendi. Hayati tehlikesi bulunmayan kişiye ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı.


Edinilen bilgiye göre, dün gece Darsofa Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanın 2. katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale etmek isteyen Burak A. isimli kişi ise dumandan etkilendi.


Yangın, olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Amirliği ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen Burak A.'ya ise 112 Acil Sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Yangın yerinde polis geniş güvenlik önlemi aldı. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.



Edremit'te zeytin ağacı yandı


Öte yandan, öğle saatlerinde Edremit'in Kadıköy Mahallesi'nde Novada arkasında çıkan kıyı yangını, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale etmesi sonucu büyümeden söndürüldü. Yangında bir zeytin ağacı yandı.



Altınoluk Aqua Parkı yanındaki zeytinlikte yangın çıktı


Altınoluk Kadirağa Agua Park'ta yanında bulunan Barboros Kamping'te çıkan kıyı yangını ise Altınoluk Müfreze itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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