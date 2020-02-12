İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yangını söndürürken yaralandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir evde çıkan yangını ev sahibi kendi imkanlarıyla söndürmek isterken hafif yaralandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir evde çıkan yangını ev sahibi kendi imkanlarıyla söndürmek isterken hafif yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kadıköy Mahallesi 90. Sokak'ta bulunan ev yangını ev sakinlerinin kendi çabaları ile söndürülmeye çalışırken A.K. hafif yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye yaralı vatandaşa müdahale ederek 112 ekiplerine teslim etti. Evde daha sonra soğutma çalışması yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.