Yapakçı: “Araştırma yaptırdık, Erdek Körfezi dip suyu temiz”

Yapakçı, son yapılan araştırma sonucunda Erdek'te denizin dibinin temiz olduğunu söyledi.

Başkan Vekili Yapakçı, gerçek veya gerçek dışı yorumların bilgi kirliliğine yol açtığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Belediye olarak Erdek Körfezi'nin çeşitli noktalarından aldığımız dip suyu numunelerini Ege Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Güven Özdemir'e ilettik. Yapılan inceleme sonuçları memnuniyet verici. Gelen ilk dip suyu numunelerinin sonuçları olumlu çıktı. Raporda, Erdek Körfezi'nin bakteri ürettiği, dolayısıyla denize girmenin, balık yemenin sağlık açısından sakıncası olmadığı bildirildi” dedi.

Yapakçı, Erdek Körfezi'nin yanı sıra Çanakkale ilçelerinin denizlerinden alınan dip suyu numunelerinin de Erdek Körfezi gibi “temiz” çıktığını açıklarken, “Bilimsel inceleme ve yapılan açıklamaları önemsiyoruz. Bu çalışmalarımız periyodik şekilde sürecek. Dip ve yüzeyden alınacak su numunelerinin analiz sonuçlarına göre hareket etmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Belediye Başkan Vekili Hasan Yapakçı, Erdek Körfezi ile ilgili olarak bazı kişilerce “felaket tellallığı” yapılmaması gerektiğini sözlerine ekledi.