Yaralı kuşa Sındırgı Belediyesi sahip çıktı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde doğal yaşam ortamında yaralı halde bulunan Ala karga cinsi kuş Sındırgı Belediyesi zabıta ekiplerine teslim edildi.

Eski Balya Belediye Başkanı Osman Kılıç tarafından Beşçeşmeler mevkiinde kanadı kırık, yaralı halde bulduğu kuşun tedavi edilmesi için Sındırgı Belediyesi ekiplerine ulaştı. Kendi aracı ile belediyeye getirdiği kuşu zabıta ekipleri teslim aldı. Su ve mama verilen kuş daha sonra veterinere götürüldü.

Veteriner hekim İbrahim Gökçe tarafından yaraları dezenfekte edilen kuşun kırık olan kanadı tedavi edilmek üzere Balıkesir Üniversitesi Veterinerlik fakültesine teslim edildi. Veteriner hekim Gökçe yaptığı açıklamada “ Yaralı kuşun dezenfekte işlemini gerçekleştirdik. Oluşan kurtları temizledik. Ancak kanadı kırık gözüküyor. Röntgen ve tedavisi için Balıkesir Üniversitesine göndereceğiz” dedi.

Umut ismini verdiği kuşun tedavi edilmesi adına belediye ekiplerinin elinden gelen gayreti gösterdiğini belirten Osman Kılıç Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş'a teşekkür etti.