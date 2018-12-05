Yaralı martıya Büyükşehirden yardım eli

Balıkesir'de yolunu kaybetmiş ve boynundan yaralanmış bir şekilde bulunan martı, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Denetim Şubesi ekiplerince Ovaköy hayvan barınağında kontrol altına alınarak tedavisine başlandı.

Kurtdereli Spor Salonu karşısında bulunan oto park duvarı yanında yatan martıyı fark eden bir kişi durumu hayvan barınağını arayarak bildirdi. Gelen şikayeti vakit kaybetmeden değerlendiren Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Denetim Şubesi ekiplerince boynundan yaralanmış bir şekilde bulunan martı koruma altına alınarak Ovaköy hayvan barınağına götürüldü. Barınakta görevli Veteriner Hekim Oğuz Erçel tarafından martıya gerekli ilk müdahale yapılarak tedaviye alındı. Yaralı martının sağlığının iyi olduğunu belirten Veteriner Hekim Erçel “Gereken her şeyi yaptık, ancak yaralı martımızı bir süre daha misafir edeceğiz. Sağlığına kavuşup uçabilecek hale geldikten sonra doğal hayata yeniden bırakacağız”dedi.