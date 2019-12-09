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Yaralı yaban hayvanlarına bakım

Susurluk Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakım Merkezi’nde, çeşitli sebeplerle yaralanan ağaçkakan, balıkçıl, baykuş, sincap gibi yaban hayvanlarının da bakımı yapılıyor.

Susurluk Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakım Merkezi'nde, çeşitli sebeplerle yaralanan ağaçkakan, balıkçıl, baykuş, sincap gibi yaban hayvanlarının da bakımı yapılıyor.


Susurluk Belediyesinin veterineri Ali Kadir Akgün, sokak hayvanlarının yanı sıra bakım merkezimize gelen yaban hayvanlarının da bakım ve tedavi işlemlerini yaptıklarını belirterek, sağlığına kavuşan yaban hayvanlarını tekrar doğal yaşama alanlarına geri saldıklarını söyledi.

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