Yardım tırları yola çıktı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Kızılay, AFAD, Hüdayi Vakfı, İHH ve Bandırma Müftülüğü tarafından İdlib için toplanan 8 TIR yardım dualarla yola çıktı.

Bandırma'da Kızılay, AFAD, Hüdayi Vakfı, İHH ve Müftülük tarafından İdlib için toplanan yardımlar 8 TIR ile yola çıktı. "Yolun İyilik olsun" sloganıyla başlatılan yardımlar çerçevesinde Afet çadırı, un, kömür, soba, giyecek, yiyecek, çocuk maması ve bezleri, branda ile temizlik malzemeleri içeren TIR'lar Bandırma'dan yola çıktılar. Yardımların önce Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'ndaki depolara aktarılacağı akabinde İdlib'e ulaştırılacağı öğrenildi.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan uğurlama töreninde konuşan Bandırma Müftüsü Hamdi Gevher, "Müslümanların dertleriyle dertlenen, mazlumların sahibi olmak şerefini bizlere bahşeden Rabbimize şükürler olsun. 21. yüzyılda İdlib'de bir insanlık dramı yaşanıyor. Ortadoğu'da oynanan oyunların hedefi Türkiye Cumhuriyeti'dir. Ancak devletimiz bu oyunları bozacak kudrete sahiptir. İdlib için başlattığımız kampanya çerçevesinde 3 TIR'ı önceden gönderdik. Bugünde 5 tır yola çıkıyor. Bandırma'dan İdlib'e toplam 8 tır dolusu yardım malzemesi yollamış oluyoruz. Emeği geçen, yardımda bulunan herkesten Allah razı olsun" dedi.

Konuşmaların ardından Bandırma Taşıyıcılar Kooperatifine bağlı 5 tır dualarla yola çıktı.