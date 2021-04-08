"Yarın Çok Genç Olacak Projesi" kapsamında 160 öğrenci Koca Seyit'in mezarını ziyaret etti

Balıkesir'in Havran ilçesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen, 'Yarın Çok Genç Olacak' projesi kapsamında, 8 ilden gelen 180 öğrenci, Çanakkale Kahramanı Havranlı Seyit Onbaşı'nın kabrini ve alanda bulunan müzeyi ziyaret ettiler.

Havran Kaymakamı Enver Özderin, Belediye Başkanı Emin Ersoy ve Seyit Onbaşı'nın Torunu Muhammet Yıkar ziyarete gelen öğrencilere Havran ve Seyit Onbaşının hayatı ile ilgili bilgiler verdi. Öğrenciler Çanakkale Kahramanı Koca Seyit (Seyit Onbaşının) mezarı başında dualar okudu.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen 15-18 yaş aralığındaki gençlerin katılımıyla gerçekleştirilen projenin amacı, ev sahibi illerde kurulacak atölyeler aracılığıyla katılımcıların bilim, sanat, kültür ve spor alanlarında yapılacak faaliyetlerde bir arada bulunmalarını sağlamak, milli ve manevi değerlere sahip çıkan, ülkesinin kalkınmasına katkıda bulunacak nesiller yetiştirmek olarak bildirildi.