Yarış Ortaokulu halk oyunlarında Türkiye üçüncüsü oldu

Denizli'de gerçekleştirilen Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonasına katılan Yarış Ortaokulu ‘düzenlemeli dal' kategorisinde üçüncü oldu.

Denizli' de düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Finallere kalma başarısı gösteren 22 ilden 27 ekip, sahnede en iyi performansını ortaya koymak için birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Yarışmada halk oyunları hakemlerinden oluşan 11 jüri tarafından puanlama yapıldı. Yarış Ortaokulu ‘düzenlemeli dal' kategorisinde üçüncü olmayı başardı.