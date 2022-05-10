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Yaşamdan Renkler sergisi açıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde İnayet Çeltikçi ve Füsun Çakmak’ın hazırladığı eserlerden oluşan " Yaşamdan Renkler" sergisi Edremit Belediyesi Ayşe Erke Etnografya Müzesi’nde açıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde İnayet Çeltikçi ve Füsun Çakmak'ın hazırladığı eserlerden oluşan " Yaşamdan Renkler" sergisi Edremit Belediyesi Ayşe Erke Etnografya Müzesi'nde açıldı.


Açılışa CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, CHP Edremit İlçe Başkanı Deniz Onur Özcan ve Kültür Müdürümüz Ahmet Cumhur Dokur katıldı. Sergi, 15 Mayıs Pazar gününe kadar açık kalacak. Sergideki eserler ilk günden sanatseverlerin ilgisini çekti.

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