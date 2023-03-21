İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yaşından büyük suç kaydı çıktı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yakalanan 17 yaşındaki kişinin, 35 adet suç kaydı çıktı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yakalanan 17 yaşındaki kişinin, 35 adet suç kaydı çıktı.


Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Gaziilyas, Camivasat Mahallesi Baraj Caddesi, Hekimzade Mahallesi Kurşunlu Caddesi ve Kapıcıbaşı Mahallesi Bodur Cami Sokak'ta yaşanan otodan hırsızlık olayları üzerine geniş çaplı araştırma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 17 yaşındaki Ç.T.'yi gözaltına aldı.


Ç.T.'nin; oto, bisiklet, motor hırsızlığı, mala zarar verme, hakaret, tehdit, taksirle yaralama gibi 35 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.


Son olarak müzik sistemi gibi 4 otodan yaşanan hırsızlık olaylarının da faili olduğu öğrenilen zanlı, polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Ç.T., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, sattığı malzemelerden bulunanlar ise sahiplerine teslim edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.