Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir süreden beri kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, İkizçay Mahallesinde ikamet eden 81 yaşındaki Hasan Özkan'dan yakınları bir müddettir haber alamadı. Olayın polise bildirilmesi üzerine Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri Özkan'ın evinin kapasını açınca yerde cansız bedeni ile karşılaştılar. Emniyet güçleri Özkan'ın ölümü üzerine soruşturma başlattı.