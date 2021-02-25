Yaşlı çift evlerinde ölü olarak bulundu

Balıkesir'in Dursunbey ilçesindeki Bozyokuş Mahallesi'nde yaşayan Naciye ve Mustafa Savran çifti evlerinde ölü olarak bulundu. Karbonmonoksit gazından zehirlendiği düşünülen çiftin cesetlerini daha önceden sözleştikleri hurdacıların bulduğu öğrenildi.

Dursunbey'de yaşayan Naciye (64) ve Mustafa Savran (63) çifti evlerinde hayatlarını kaybetmiş olarak bulundu. Bu sabah saatlerinde yaşlı çiftin evlerine gelen hurdacılar evde Naciye Savran'ı yerde yatarken gördü. Evde kadının yerde yattığını gören hurdacılar durumu emniyet güçlerine haber verdi. Çilingir marifetiyle eve giren polisler Naciye ve Mustafa Savran'ın cansız bedenleriyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede yaşlı çiftin 3-4 gün önce hayatlarını kaybettiği belirlenirken, çiftin cesetleri Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.