Yaşlı kadın elektrikli bisikletten düştü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde elektrikli bisikletten düşen yaşlı kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Azerbaycan Bulvarında meydana geldi. Kızının kullandığı ileri sürülen 3 tekerlekli elektrikli bisiklette arkada oturan 70 yaşındaki Emine C., karayolunda bulunan ara yerden diğer dönüş yoluna geçmek isterlerken kaza yaptılar. Devrilen elektrikli bisikletten düşen yaşlı kadın, 112 ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili araştırması sürüyor.