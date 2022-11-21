Yatağın altından uyuşturucu çıktı

Operasyon çerçevesinde bir evde arama yapan ekipler, bir yatağın altında uyuşturucu maddeler ele geçirdi.

Balıkesir Ayvalık Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince; ilçe genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, depolayan veya kullanan şahıs/gruplara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 2 şüpheliye operasyon düzenlendi. Araç ve evlerde yapılan aramada, şüphelilerin yattığı yatağın altında uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonda, bin 235 gram esrar, 789 adet sentetik ecza maddesi ve 1 adet elektronik tartı ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinden işlem yapılırken, şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.