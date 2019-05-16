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Yavru kediyi kurtarırken kendi mahsur kaldı

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde yavru kediyi kurtarmak için çıktığı ağaçta mahsur kalan genç kızı, itfaiye ekibi kurtardı.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde yavru kediyi kurtarmak için çıktığı ağaçta mahsur kalan genç kızı, itfaiye ekibi kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, lise öğrencisi E.H. (16) öğle tatilinde arkadaşlarıyla birlikte Şehit Üsteğmen Saadetin Baycan Parkı'na gitti. Ağaçta yavru kediyi fark eden E.H. kurtarmak için ağaca tırmandı. Ağaçta mahsur kalan yavru kedi ağaçtan inerek kaçtı. E.H. ise tırmandığı ağaçtan yükseklik korkusu nedeniyle inemedi. E.H.'nin yanındakiler telefon ile arayarak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye kurtarma ekipleri, ağaca merdiven uzatılarak mahsur kalan E.H.'yi bulunduğu yerden kurtararak yere indirdi.

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