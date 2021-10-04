İhlas Haber Ajansı

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Yayalara denetim sıklaştırıldı

Balıkesir Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaya geçitlerinde yayalara yönelik denetim yapıldı.


Balıkesir'de yaya geçitlerinde yayaların kırmızı ışık ihlallerine yönelik Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin birçok noktasında denetim gerçekleştirildi. Drone destekli yapılan denetimlerde polis ekipleri vatandaşları yaya geçitlerinde bulunan ışıklara uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Yapılan denetimlerde herhangi bir yayaya ceza kesilmezken yaya geçidinde yayalara yol vermeyen 12 araca 7 bin 824 lira cezai işlem uygulandı.

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