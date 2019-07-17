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Yayalara sabah şoku

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Trafik yapılan uygulamada 14 vatandaşa trafik ışıklarına riayet etmedikleri gerekçesiyle 108 TL para cezası uygulandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Trafik yapılan uygulamada 14 vatandaşa trafik ışıklarına riayet etmedikleri gerekçesiyle 108 TL para cezası uygulandı.


Bandırma'da sabah saatlerinde İnönü ve Atatürk caddelerinin kesiştiği ışıklı kavşakta uygulama yapan trafik polisleri ışıklara riayet etmeyerek kırmızı ışıkta geçen vatandaşlara cezaî müeyyide uyguladı. Polis ekipleri yakalarındaki mini kameralarla vatandaşların kırmızı ışıkta geçişlerini kayıt altına alarak trafik kanununun 68/1B maddesi uyarınca kırmızı ışıkta geçen yayalara 108 TL para cezası kesti. Polis ekipleri uygulamaların Bandırma genelindeki ışıklı kavşaklarda günün değişik saatlerinde yapılacağını, yayaların ışıklara riayet etmesinin kendi güvenlikleri açısından önemli olduğunu belirttiler.

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