Balıkesir'in Manyas ilçesinde okulların tatil olmasıyla başlayan yaz Kur'an kursları sona erdi.

Manyas Çarşı Camisi yaz Kur'an kursuna katılan çocuklar hatim etti. Kur'an-ı Kerim'den ayetler, hadisler, ilahiler ve İslami bilgiler çocuklar tarafından okunurken, hatim etkinliğine katılan Balıkesir İl Müftüsü Ramazan Topcan, hatim duasını yaptırdı ve hatim eden çocukları tebrik ederek hediyeler verdi. Yaz Kur'an kurslarının kapanışı ve düzenlenen hatim etkinliğinde öğrencilere ve ailelerine yönelik bir konuşma yapan il müftüsü Topcan “Bu çocuklarımızın her biri birer yıldız, bunlar bizim geleceğimiz, anne, babalar olarak sizler de böyle evlatlar verdiği için Allah'a şükredin" dedi.