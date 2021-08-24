Yaz Kur'an kursları sona erdi

Manyas ilçesinde merkez ve kırsal mahallelerde açılan yaz Kur'an-ı kerim kurslarında toplam 720 öğrenciye eğitim verildi.

Manyas'ta toplam 720 öğrencinin devam ettiği yaz Kur'an-ı kerim kursları sona erdi. Kurs sayısı ise 46 olarak açıklandı. Bu kursların 7 ‘si Manyas merkezde olmak üzere 38'si ilçe müftülüğüne bağlı camilerde verildi. Bir tanesi ise kız Kur'an kursunda gerçekleşti. Manyas Müftülüğünden yapılan açıklamada, “Merkezde eğitim veren 8 kursumuzda toplam 120 öğrenci ve diğer kırsal mahallelerde ise 600 öğrenci bulunmaktadır. Müftülüğümüz adına da öğrencilerimize yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar diliyoruz. Din görevlilerimize de 2 ay boyunca yapmış oldukları güzel hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.