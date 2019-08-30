Yaz spor okullarında mezuniyet sevinci

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gençlerin yaz aylarını verimli bir şekilde değerlendirmesi için açılan ücretsiz yaz spor okulu kapanış töreni Vali Ersin Yazıcı'nın katılımı ile gerçekleşti. Balıkesir'de Spor Mevsimi sloganı ile Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün başlattığı proje tamamlandı. Yaz Spor Okuluna katılan 12 bin 500 sporcuya başarı belgesi takdim edildi.

19 Ayrı branşta 12 bin 500 sporcu eğitim aldı

Yaz spor okullarında 19 ayrı branşta 12 bin 500 sporcunun eğitim aldığı Yaz Spor Okulları'nda Geleneksel Okçuluk, Taekwondo, Karate, Judo, Boks, Güreş, Masa Tenisi, Muay Thai, Satranç, Okçuluk, Futbol, Eskrim, Atletizm, Yüzme, Basketbol, Badminton, Voleybol, Jimnastik ve Tenis gibi spor dalları alanında eğitimler verildi. Yüzlerce öğrencinin yaz tatilini verimli geçirmesine imkan sağlayan Yaz Spor Okulları kapanış töreninde, öğrenciler öğrendiklerini sergiledi.

Vali Yazıcı, "Yatırımların karşılığı alındı"

Yaz Spor Okulları kapanış töreninde bir konuşma yapan Vali Yazıcı, "İlimizde her branşta spor dalının yüksek rakamlarla genç ve çocuklarımız tarafından yapıldığını görmek öncelikle bizleri memnun ediyor ve yapılan yatırımların karşılığının alındığını gösteriyor. Bizim en büyük ve önemli yatırımımız gençlerimize ve çocuklarımıza yapılan yatırımdır. Yaz okullarında çocuklarının geleceklerine ve fiziksel, ruhsal gelişimlerine destek veren velilerimize de teşekkür ediyorum. Gençlerin kabiliyetlerini ortaya çıkartabildiysek ne mutlu bizlere. Yaz Spor Okullarımıza gösterilen ilgi için ailelere, sporcularımıza, hocalarımıza, Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza, yöneticilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."dedi.

Konuşmaların ardından, Vali Ersin Yazıcı'nın yanı sıra Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve protokol üyeleri dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri ile madalyalarını takdim etti.

Yaz Spor Okulu kapanış törenine Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, kurum amirleri, sivil tolum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda öğrenci velisi katıldı.