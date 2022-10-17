Yazar Bahadır Yenişehirlioğlu Altıeylül'de

Altıeylül Belediyesi tarafından düzenlenen 2'nci Altıeylül Kitap Fuarı sona yaklaşırken, yazar Metin Hara 75'inci Yıl Parkı'nda; Payitaht Abdülhamid dizisinden tanıdığımız yazar, oyuncu ve aynı zamanda hukukçu olan Bahadır Yenişehirlioğlu da Hasan Can Kültür Merkezi'nde Altıeylül sakinleriyle bir araya geldi.

Altıeylül Kitap Fuarı'nın konuğu olarak 75'inci Yıl Parkında Altıeylül sakinleriyle bir araya gelen yazar Metin Hara, iyiliğe dair gerçekleştirdiği söyleşisinin ardından hayranlarının kitaplarını imzalayarak söyleşisini tamamladı. Akşam ise Hasan Can Kültür Merkezi'nde gerçekleşen söyleşide Payitaht Abdülhamid dizisinde Tahsin Paşa karakterini canlandıran yazar, oyuncu ve aynı zamanda da hukukçu kimliği ile ön plana çıkan Bahadır Yenişehirlioğlu Balıkesirlilerin huzuruna çıktı. Bahadır Yenişehirlioğlu havanın soğuk, saatin de geç olması dolayısıyla az miktarda katılımcının gelmesini beklediğini ifade ettiği söyleşisinde salondaki doluluk karşısında hayranlığını gizleyemediğini söyleyerek “Gittiğim her yerde bunu anlatacağım” dedi.

Söyleşi sonrası konuşan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı “2'ncisini düzenlediğimiz Altıeylül kitap Fuarı'nda sona doğru geliyoruz. Çok güzel gidiyordu. Fakat maalesef milletimiz için memleketimiz için dün aldığımız üzücü haber hepimizi yaraladı. 41 vatandaşımız bu elim kazada vefat etti. Mevla'm vefat edenlere rahmetiyle merhametiyle muamele etsin. Geride kalanlara da sabr-ı cemîl ihsan eylesin. İnşallah bu aldığımız son kötü haber olsun. Bundan sonra Mevla'm bu memlekete alın teri için emeğiyle, gayretiyle, helalinden helal lokma kazanmak için ve evine çoluğuna çocuğuna helâl ekmek götürmek için gayret edenleri inşallah korusun, muhafaza etsin. Bu akşam burada bizlerle birlikte olarak anlamlı bir söyleşi gerçekleştiren Bahadır Yenişehirlioğlu hocama öncelikle şükranlarımı sunuyorum. Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmanın; okumanın; araştırmanın ve tarihimize sahip çıkmanın ne denli önemli olduğunu bizlere anlattı. Düzenlemiş olduğumuz 2'nci Altıeylül Kitap Fuarı'mızla bizler de okuyan; araştıran; milli ve manevi değerlerine, tarihine ve benliğine sahip çıkan gençler yetiştirmek için büyük gayret sarf ediyoruz. İnanıyorum ki Rabbim bizlerin niyetini biliyor ve bu emeğimizin karşılığı olarak yarınlarımız için yapmış olduğumuz her şeyin mükâfatını bizlere verecek” dedi.