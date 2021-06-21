Yazar Gülnur Gündoğan'dan yeni roman: 'Annemden Sonra'

Balıkesirli Yazar Gülnur Gündoğan'ın yarı kurgu, yarı gerçek hayat hikayesini anlatan yeni romanı 'Annemden Sonra' kitapçı raflarında yerini aldı.

Balıkesirli usta yazar Gülnur Gündoğan, Aşk Beni Bulur, Gül ve Sevda, Seninle İyiyim adlı kitaplarının yayınlanması sonrası bir müddet kitap çalışmalarına ara vermişti. Yazar, annesi Azime Hanımı ani kaybı sonrası annesine olan sevgi ve saygısını vefalı bir kızı olarak kaleme döktü. Yazar Gündoğan annesine ithaf ettiği 'Annemden Sonra' için şu duygusal ifadeleri kullandı: "Vefalı bir veda lazımdı. Ne kadar vefa kaldı, ne kadar veda edebildik? Çıkınımda hala senden öğrendiklerim var anne. Galiba ben senden en çok da susmasını, gözlerimi kısıp düşünmesini, kimseyi kırmamasını öğrenmişim. Öğrendikçe ne kadar çok yok olduğunu anladım. Kendin eriyerek etrafındakileri yaşattın. Verilecek çok sözüm var sana, ancak söz veremiyorum. Yazılacak çok şey vardı, dilim de elim de varmadı, yazamadım. Şimdi, başka çocuklar kendi annelerine daha çok sarılsın ve anne kokusunu içine çeksin diye kalemi elime aldım. Bağışla beni, ben ancak bu kadarım."

Yazar Gülnur Gündoğan, 1990 Balıkesir doğumlu. Balıkesir Yazarlar ve Şairler Derneği üyesi olan yazarın Annemden Sonra romanının konusu ve içeriği: Kitap yarı kurgu yarı gerçek bir roman. Yazar Gündoğan, kitapta annesi Azime Hanımı kaybından sonra hayata yeniden dönen genç kızın hayatı ve bu süreçte ona yardımcı olan arkadaşının hikayesi anlatılmaktadır. Burada anlatılan ve vermek istenilen mesaj, vefat eden anneden hareketle "anne" kavramının kutsallığı anlatılmakla birlikte, biz aile olarak ve birey olarak hayatın neresindeyiz, onu olay örgüsü etrafında anlatmaya çalışmaktadır. Romanda iki önemli mekan vardır; Balıkesir ve İstanbul. Konusu Balıkesir'de geçen nadir romanlardan biri olmuştur. Çınaraltı Yayınları tarafından basıldı.