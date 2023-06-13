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Yazar Pakize Başaran son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 103 yaşında hayatını kaybeden roman yazarı Pakize Başaran, cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 103 yaşında hayatını kaybeden roman yazarı Pakize Başaran, cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.


Haydar Çavuş Camii'nde kılınan cenaze namazına yazar Pakize Başaran'ın yakınları ve sevenleri, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Serel ve eski Dönem Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza katıldı. Bandırma'da her kesimden insanın sevgisini kazanan ve ilerleyen yaşına rağmen roman ve yazılarıyla üretmeye devam eden Pakize Başaran'ın cenazesi, sevenlerinin gözyaşları arasında Bandırma Kent Mezarlığında toprağa verildi.

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