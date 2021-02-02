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Yazar Ramazan Dikmen adına öykü yarışması düzenlendi

Dursunbey Belediyesi 1997 yılında hayatını kaybeden Yazar Ramazan Dikmen anısına ödüllü öykü yarışması düzenledi.

Ülkenin önde gelen edebiyatçıların jüri olacağı yarışmanın başvuruları 31 Mart tarihinde son bulacak.


Dursunbey'in yetiştirdiği önemli şahsiyetler arasında yer alan yazar Ramazan Dikmen vefatının 24. yılında Dursunbey Belediyesinin düzenlediği öykü yarışması ile anılacak. Belediye Kültür etkinlikleri çerçevesinde 1 Şubat'ta başlayan yarışma başvuruları 31 Mart tarihinde son bulacak.


Cemal Şakar, Necip Tosun, Güray Süngü, Prof. Dr. Ertan Örgen ve Handan Acar Yıldız gibi isimlerin jüri olarak katılacağı yarışmada, başvurular çevrimiçi olarak alınacak. Yarışma için hazırlanan yarisma.dursunbey.bel.tr adresine kayıt yaptıracak olan yarışmacılar, konu olarak serbest bırakılan öykülerini sisteme yükleyecekler. Yetişkinler kategorisinde birinciye 4.500 TL para ödülü verilirken, öğrenciler kategorisinde birinciye Dizüstü Bilgisayar hediye edilecek. 3 adet mansiyon ödülünün de bulunduğu yarışmada toplamda yaklaşık 20.000 TL ödül verilecek.


Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgiler yarisma.dursunbey.bel.tr adresinde yer alacak.

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