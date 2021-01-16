Yazar Recai Şeyhoğlu'nun 33. kitabı yayınlandı

kitabı “Hayatın İçinden” kitapçıların satış reyonlarında yerini aldı.

Yazmaya aşk derecesinde tutkulu, '' Yazmazsam hasta olurum; hatta ölürüm'' diyen Recai Şeyhoğlu, yeni yıla yeni kitabı “Hayatın İçinden ile girdi.

Yazarın gazetelerde yayımlanmış yazılarından oluşan kitapta; yerel yönetim sorunları, gezi notları, eğitim sorunları, edebiyat, kitap tanıtımları, iktidar muhalefet ilişkileri ve bol bol siyaset yer alıyor.

1995'ten bu yana İzmir, Ankara ve İstanbul'da yayımlanmış toplam 33 kitabı bulunan Şeyhoğlu, bunların ötesinde aynı zamanda bir gezgin. Fırsat buldukça yurtiçi ve yurtdışında değişik coğrafyaları tanıma yolculuğuna çıkıyor. Kendi deyişiyle bir Doğu bir Batı yapıyor. Bütün bunlar, onun anlatacağı, yazacağı öykülere, köşe yazılarına dönüşüyor.

Medya Ayvalık, Ajansbakırçay, Bolmedya, Son Mühür ve Gazete Karşıyaka'da yazan Şeyhoğlu'nun sadık bir Orhan Kemal sevdalısı olduğu da biliniyor.

Ayvalık'ta Orhan Kemal ve Sabahattin Ali'nin isimlerini taşıyan kütüphaneler kuran Recai Şeyhoğlu, 34. kitabını ise öykü ve anlatı üzerine bir gazetecinin yaşamını mercek altına alarak yayınlayacağını belirtti.