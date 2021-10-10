Yazar Sinan Yağmur kitapseverler ile buluştu

Altıeylül Belediyesi'nce düzenlen Altıeylül Kitap Fuarı'nın 8'nci gününde Tasavvuf âşığı olan Sinan Yağmur kitapseverler ile buluştu.

Altıeylül Kitap Fuarı' 1 Ekim'den bu yana tüm Balıkesir tarafından büyük ilgi görmeye devam ediyor. Düzenlenen bu kültür-sanat etkinliklerin de Altıeylül Belediyesi'nin belediyeler arasından parlayan bir yıldız olarak sıyrılmasında büyük rol oynuyor. Değerli yazar ve şairlerin katıldığı Altıeylül Kitap Fuarı'nın 8 Ekim'deki konuğu ise “Âşkın Gözyaşları” serisi gibi büyük ilgi gören kitapların yazarı Sinan Yağmur oldu. Kendisi aynı zamanda Kelâm ve İslâm Felsefesi ana dalında yüksek lisans yapan Yağmur, Altıeylül Kitap Fuarı'nda kitapseverler ile buluşarak imza günü gerçekleştirdi.

“Yunus Emre'de gönlümüzü dinlendirmek”

Altıeylül Belediyesi'nin Hasan Can Merkezi'nde 1 Ekim'den bu yana düzenlediği söyleşilere vatandaşların göstermiş olduğu ilgi herkesin dikkatini çekiyor. Bu denli kapsamlı bir kitap fuarının Balıkesir'de düzenleniyor olması Altıeylül Belediyesi'nin Balıkesir'e verdiği değerin en büyük göstergelerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Altıeylül Belediyesi'nin yaptığı değerli yatırımlardan biri olan Hasan Can Kültür Merkezi'nin Altıeylül başta olmak üzere tüm Balıkesir'e kattığı değeri gerçekleşen bu özel etkinlikler ile bir kere daha görmüş olduk. Sinan Yağmur, konuk olduğu gecede “Yunus Emre'de Gönlümüzü Dinlendirmek” isimli söyleşisi ile tüm kitapseverlere güzel bir tasavvuf gecesi yaşattı. Bu güzel geceyi şereflendirip salonu dolduran kitapseverlere ve Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'ya şükranlarını sunan Yağmur, kitapseverler ile söyleşi sonunda sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Başkan Avcı “Gönlümüzü dinlendiren bu güzel söyleşi ile kalplerimize dokunan Tasavvuf Âşığı değerli hocam Sinan Yağmur'a çok teşekkür ediyorum. Akşamımızı güzelleştiren bu güzel söyleşiye bizi kırmayarak geldiği için de ayrıca mutlu olduğumuzu belirtmek isterim. Altıeylül Kitap Fuarı'na katılan değerli yazarlarımızı ağırladığımız şu günlerde vatandaşlarımızı söyleşilerden memnun ayrılırken görmek ise bizlere yetiyor. Eğer kalplere dokunabiliyorsak ne mutlu bizlere” dedi.